Mañalich e indulto a presos del estallido social: “Me abriría a una conversación sobre una amnistía por la paz social”

El ex ministro de Salud Jaime Mañalich será candidato a Senador por cupo Evópoli en las próximas elecciones parlamentarias, pese a que unos meses había señalado su convicción de no regresar al ámbito público.

En sus palabras, la decisión pasó por la “evidencia que podía ocurrir realmente que si yo me presentara a candidato a senador, ganara” uno de los cinco cupos senatoriales de la Región Metropolitana.

Asimismo, dijo en entrevista con Mesa Central de Canal 13 que “no ha sido fácil para nada en términos familiares, ha sido durísimo”.

Sobre el actual gobierno de Sebastián Piñera, afirmó que “el juicio histórico respecto a este gobierno en particular del presidente Piñera -que mérito importante generó una alternancia en el poder que es muy significativa para nuestra democracia desde que salió elegido el primer gobierno- no va a terminar todavía y va a estar muy marcado por el manejo de la pandemia”.

Más adelante fue consultado por el Estallido Social y su postura respecto a los detenidos por distintos delitos.

“Plaza Italia representa hoy día un territorio de lucha que en parte ocurre porque no se ha podido proteger bien el orden público en esta ecuación”, comenzó diciendo.

“El término indulto no es correcto, la pregunta va a ser si es un tema amnistiable. Yo creo que hay que encontrar un balance muy adecuado entre la justicia y la paz social. Hoy día esa conversación entre los distintos sectores políticos no está ocurriendo y me parece que ya no este Parlamento, sino que el próximo Parlamento, es la ocasión adecuada para tenerlo“, dijo.

“¿Se abriría a esa conversación?“, le preguntó Iván Valenzuela.

“Estamos hablando de una conversación distinta, estamos hablando directamente de una amnistía por la paz social”, señaló Mañalich.

Sus palabras fueron respondidas por el candidato presidencial del Partido Republicano José Antonio Kast.

“Lamentables declaraciones del ex Ministro Mañalich. No es aceptable la amnistía de los vándalos que destruyeron y atacaron a Chile”, dijo Kast en su cuenta de Twitter.