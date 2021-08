Sebastián Sichel emplaza a candidatos presidenciales: “Para algunos, el orden y respeto al Estado de derecho no es prioridad”

El candidato presidencial, Sebastián Sichel, hizo frente a las críticas que recibió de parte de los otros aspirantes a La Moneda, por sus declaraciones sobre las violaciones a los Derechos Humanos.

“Esa es una conversación tremenda porque demuestra el nivel de polarización que hay en la sociedad chilena y lo absurdo de cómo se toma el debate en lo público“, sostuvo en conversación con El Mercurio.

“Déjame explicarlo al revés, ¿desde cuándo mantener el orden ha significado no respetar los Derechos Humanos? En una democracia madura hay que mantener el orden, hacer valer el Estado de Derecho y respetar los DD.HH. es una obligación mínima”, afirmó.

“Pero no por la excusa de respetar los Derechos Humanos vas a renunciar a una de las obligaciones principales del Estado que es mantener el orden y controlar la violencia“, agregó el sábado pasado.

Tras esto y luego de los cuestionamientos que generaron sus dichos, Sichel indicó que “la respuesta de los candidatos de la izquierda, en una competencia muy poco edificante por quién es más de izquierda, confirma lo que dije: mi compromiso con los DD.HH. es total, y lo es también con el orden y mantención del Estado de derecho”.

“Es claro que, para algunos, el orden y respeto al Estado de derecho no es prioridad, insisten con indultos y dejan en indefensión a las víctimas. Donde no hay Estado de derecho, no hay justicia y pierden los más débiles. Se necesita experiencia y fijar convicciones en las personas que más necesitan y no en las que más gritan. No sé si algunos candidatos, que solo conocen la realidad desde la comodidad de un cargo público, tienen lo que se requiere para liderar el nuevo ciclo político”, declaró.