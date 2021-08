Senador Guillier anuncia apoyo a Yasna Provoste tras dejar el Partido Progresista

El senador Alejandro Guillier anunció este domingo su apoyo a la candidatura presidencial de Yasna Provoste, de Unidad Constituyente.

Su apoyo viene tras una compleja semana para el parlamentario, quien decidió no ir a la reelección al Senado tras el anuncio de Marco Enríquez-Ominami de postular nuevamente a la Presidencia de Chile.

“Vamos a ganar porque aquí está el cambio gobernable, el cambio pacifico, la opción que Chile quiere en momentos muy difíciles”, dijo al manifestar su apoyo a la campaña de Provoste y anunció que presentó su renuncia al PRO.

Esta mañana el parlamentario además criticó las declaraciones del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien sostuvo en entrevista con El Mercurio que “no por la excusa de respetar los derechos humanos se va a renunciar a controlar la violencia”.

En conversación con CNN Chile, el parlamentario manifestó que “la derecha entiende el orden como represión y no como justicia. La paz social, la justicia en Chile va a traer paz y gobernabilidad y la derecha no lo puede ofrecer”, y en ese sentido agregó que la derecha “va a ofrecer represión ante el descontento social”.

Sobre la candidata de la DC, Yasna Provoste, dijo que “ofrecemos una opción de certeza, de paz social, de gobernabilidad, de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil“.

El ex militante del PRO afirmó que “los cambios no se hacen sin ciudadanía, los partidos tienen que entender, tienen que abrirse. Creo que es una gran candidata, mujer, de región y tiene una enorme experiencia pese a su juventud“.

“El lunes retiré mi candidatura porque hubiese dividido a la centro izquierda y no era mi propósito. Siempre dije que era partidario de la unidad. En el PRO se tomó otra decisión, y se gobierna a Chile con mucha unidad y mucha alianza. Por lo mismo, encontré que ese no era mi camino, por lo que empecé a trabajar por la campaña de la senadora Yasna Provoste”, dijo Guillier.

“No tuvimos acuerdo con Marco Enríquez-Ominami y el PRO de cómo manejar la campaña. Yo no estoy por campañas individualistas, yo creo que llegó el momento de unirse, lo vengo diciendo desde el año pasado. La centro izquierda y la izquierda nos vamos a necesitar en segunda vuelta, y el próximo gobierno va ser muy difícil, requiere mucha ciudadanía y mucha solidez”, agregó el senador.

Sobre su decisión de no ir a la reelección, dijo que “creo que uno no tiene porque pensar que el único camino es ser candidato a algo (…) y solamente siendo candidato no es el único espacio, podremos colaborar donde las circunstancias así lo estimen”.