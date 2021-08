Gabriel Boric dispara contra comando de Sichel: “No soy yo el que ha cambiado de partido tres veces”

El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, respondió a los cuestionamientos realizados por la vocera del comando de Sebastián Sichel, Katherine Martorell, quien lo criticó por “no tener opinión” sobre lo ocurrido con Diego Ancalao.

“Es esencial que un candidato a la presidencia tenga convicciones, sean populares o no, y que las podamos conocer. No puede ser que el candidato Boric no sepa o no tenga opinión respecto a lo que ocurrió con Ancalao y con su inscripción, en la que se falsificaron más de 23 mil firmas en una notaría que no existe con un notario que está fallecido”, declaró esta mañana la exsubsecretaria de Prevención del Delito.

Ante esto, Boric reaccionó y aseguró que “nosotros demostramos, no sólo yo personalmente, sino como generación, tener convicciones súper claras. Hemos luchado por recuperar los derechos sociales en Chile. Hemos mantenido una sola línea”.

“No soy yo el que ha cambiado de partido tres veces y que de hablar en contra del conservadurismo de (Sebastián) Piñera ahora pasa a ser uno de sus ministros. A celebrar un bono de $65 mil y a cuestionar por ejemplo la importante de los derechos humanos”, agregó.

“Así que mejor que revise un poquito hacia adentro”, cerró.