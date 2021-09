Jaime Mañalich y votación del cuarto retiro: “Hay que pedir a los parlamentarios que dejen actitudes sus populistas”

Este miércoles el candidato a senador Jaime Mañalich en conversación con La Mañana Interactiva de Agricultura se refirió a la pronta votación del cuarto retiro del 10% de las AFP.

“Soy completamente contrario a un cuarto retiro, la gente que más lo necesita ya no puede hacer retiros porque no tiene fondos, este cuarto retiro ya no beneficia a los más vulnerables”, sentenció el ex ministro.

“Lo que es doloroso es que este aumento del dinero circulante, que motiva los retiros, significa que la gente con lo que gana puede comprar menos cosas, tiene más dificultades para el pan nuestro de cada día, porque el pan sube, la bencina sube”, agregó el candidato.

En la misma línea agregó que aquello “hay que pedir a los parlamentarios que dejen actitudes populistas pensando en las votaciones de noviembre, es un mensaje para todos”.

Respecto a su candidatura y eventual elección como senador por la región Metropolitana, y en referencia a debate del indulto a los presos del estallido social.

“A mi me parece que eso es un grave error, y lo ratificó la Corte Suprema en mayo, (…) perdón que use frases mías, pero esto es pésima idea, hacer una ley de indulto, en el contexto de lo que están proponiendo, es vago, no precisa, se involucra en el ejercicio de la justicia”, argumentó Mañalich.

“Hay que meditar la posibilidad de una Amnistía tanto para carabineros no involucrados en violaciones a DDHH, sino que siguiendo el consejo evangélico, ‘perdónalos señor que no saben lo que hacen”, sugirió.

Al referirse a que pasaría con las víctimas de esas violaciones a los derechos humanos, comentó que “el perdón duele, quizá requiere que haya un subsidio a la Fuente Alemana, o al Gam, una suerte de reparación de parte del Estado”.

Revisa la entrevista completa a continuación: