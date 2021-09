Senador Castro sobre el “Plan Sequía”: “No me parece que sea tan potente”

El Presidente Sebastián Piñera presentó durante los últimos días la iniciativa denominada “Plan Sequía”, que busca hacer frente a la emergencia hídrica, aumentar la disponibilidad de agua, mejorar su uso, asegurar el abastecimiento para el consumo humano y la producción de alimentos.

rente a esto, el senador independiente Juan Castro Prieto emplazó al Gobierno a priorizar la inversión en la construcción de embalses para el Maule.

“El plan de sequía que se anunció y se ha dado a conocer por los medios de prensa, a mí no me parece que sea tan potente. Aquí lo que necesitamos es inversión pública, decir cuántos millones de pesos van a ir para el Maule para que se inicie un proceso serio de construcción de embalses, que es lo que necesitamos. En la región, el que más ha impulsado el tema de la construcción de embalses he sido yo”, afirmó el parlamentario por la zona.

Asimismo, en cuanto al Maule, enfatizó la gravedad de la escasez hídrica y la importancia de coordinar soluciones con el Gobierno Regional: “La sequía está, llegó para quedarse y hay que hacer inversión pública, y esto se hace con dinero, por eso aquí lo importante es que el dinero llegue a la gobernadora regional con un sentido exclusivo para poder desarrollar una construcción de embalses, que son tan necesarios para una región agrícola como el Maule”.