Boric defiende actuar del Banco Central y es criticado por exjefe económico de Jadue

El Banco Central ha sido un tema de opinión luego de que anunció un aumento de la tasa de interés hasta 1,5% y estimara un aumento en la inflación hasta 5,7% para este año. Parte de esto ha sido influido por los retiros del 10%

El presidente del Banco central, Mario Central, expuso este miércoles “al paso que esta medida, concebida originalmente como de carácter excepcional, se ha ido reiterando a pesar de los cambios en el entorno, la respuesta de la economía se ha ido haciendo más rápida y adversa, amenazando con afectar seriamente -a través de una mayor inflación, un mayor costo del crédito hipotecario y un aumento costo del financiamiento fiscal- a las mismas personas que se buscaba ayudar”.

En este contexto, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, dio su punto de vista a través de su cuenta de Twitter.

“Banco Central es autónomo, serio y actúa con responsabilidad. Nuestro desafío es que en el próximo gobierno logremos que tod@s sean parte del desarrollo, con crecimiento equitativo, innovación, trabajos dignos y mejores salarios”, escribió.

“Tenemos propuestas y equipo para hacerlo realidad”, agregó.

Una de las respuestas que destacó en la misma red social fue la de Ramón López, quien fue el jefe programático económico de la candidatura de Daniel Jadue (PC).

“Estamos mal amigo Boric, si piensas así ya veo la dirección en la cual va a ir tu gobierno”, indicó el doctor en Economía de la Universidad British Columbia.

Esta no es la única crítica que ha hecho López al Banco Central en sus redes sociales.”BC está pronosticando crecimiento muy bajos para el 2022 y 2023 (alrededor de 2%). No entiendo cómo puede hacer estas proyecciones sin saber qué tipo de gobierno habrá. Asumen que no habrá diferencias si gana Sichel, Boric o Provoste!! A lo mejor tiene razón no la habrá???”, ha escrito.