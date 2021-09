Diputada Núñez arremete contra intenciones del Gobierno y el oficialismo: “Votaré a favor del cuarto retiro”

La diputada Paulina Núñez (RN) anunció este jueves que votará a favor del cuarto retiro del 10% de las AFP, contrariando directamente el llamado del Gobierno y sus colegas del oficialismo, quienes se han manifestado en contra de la iniciativa.

En ese sentido, la legisladora manifestó su pastura a través de un video publicado en su cuenta de Instagram: “Votaré a favor del cuarto retiro”, comentó la diputada, agregando además que no puede “manejar o pedirle a algún diputado que vote de una u otra forma, voy a responder por mi voto”.

“Igual que lo hice en los tres retiros anteriores, votaré a favor del proyecto de cuarto retiro de las AFP. La posibilidad de usar un nuevo 10% sirve a la gente que ve en estos recursos un respiro al mal momento económico”, argumentó.

En la misma línea, se mostró “convencida que los ciudadanos saben que se trata de dineros que no pueden ser mal utilizados. Quien no tenga la necesidad de utilizar su 10%, tiene la libertad de mantenerlo en su cuenta. pero debemos dejar de tratar a la gente como persona sin capacidad de discernir respecto de lo que es o no bueno para ellos”.

“Tenemos como tarea pendiente revisar el sistema de pensiones que se quiere dar a los chilenos. Eso es lo que veo y escucho cada día, cuando recorro las calles y me relaciono con la gente”, cerró Núñez.

