Diputado Fuenzalida (RN) sobre el cuarto retiro: “Los parlamentarios de mi sector si están votando a favor es netamente por un tema eleccionario”

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) consideró una “mala noticia” el avance del proyecto del cuarto retiro del 10% en el Congreso, luego que fuese aprobado en general en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, dijo que su posición “no es la propaganda del miedo, sino que lo dicen el Banco Centra, lo dicen economista no necesariamente neoliberales, lo dicen economistas progresistas, de izquierda”.

En cuanto a los parlamentarios que criticaron el rol del Banco Central, que estimó un aumento de la inflación en el país, Fuenzalida comentó que “me parece impresentable, gente que siempre ha defendido la autonomía del Banco Central como necesario, hoy día porque emite una opinión con la que no están de acuerdo empiezan a descalificarlo”.

La idea de impulsar el curto retiro, según el diputado, es porque “sobre todo en una izquierda moderada, están preocupados de su reelección, no quieren tomar ninguna elección que sea impopular, que le cueste la elección y los votos que pueden perder”.

“Eso también pasa en Chile Vamos, y ese es el problema que tenemos, que algunos votos podrían estar y eso le da la aprobación al cuarto retiro. Este proyecto avanza en la medida que hayan 12 votos de Chile Vamos, si no están esos 12 votos de Chile Vamos el proyecto no tienen los votos, no tienen el quórum”, dijo.

“Si bien hay un grupo que está preocupado de su reelección (…) también hay un grupo de la extrema izquierda que quieren pasar a un sistema de reparto, no quieren más ahorro individual”, agregó. SO

“Entiendo que los parlamentarios de mi sector si están votando o quieren votar a favor es netamente por un tema eleccionario. No corresponde para nada, pero estoy siendo sincero. Entiendo que ninguno de cree que el ahorro individual es malo y quieren un sistema de reparto. Se equivocaron de sector político creo yo. A esta altura todo puede ser”, dijo.

En este escenario, Fuenzalida recordó una de las discusiones de ayer en la comisión, donde uno de los argumentos es que la gente necesitaba el dinero. “Yo decía, sí, la gente va a tener dinero para pagar deudas, pero las deudas les va a salir más caras, o sea su dinero se desvaloriza, eso es lo que pasa con la inflación”.