Diputado Cruz-Coke por nuevo retiro del 10%: “Se dice retiramos de los fondos de pensiones, pero no tenemos ninguna solución alternativa”

En una nueva edición de “Nuevas Voces” de Agricultura, uno de los temas que se trataron fue la polémica de la diputada Paulina Núñez y Katherine Martorell, en el marco del cuarto retiro de los fondos previsionales.

Recordemos que la parlamentaria de Renovación Nacional reconoció que iba a votar a favor de este nuevo retiro de las AFP. Ante esto, la exautoridad de Gobierno, quien ahora pertenece al equipo de campaña de Sebastián Sichel, señaló que es una decisión populista y que “es una desilusión que te saques la foto y después hayas decidido dejar de ser arte de este proyecto político y de Gobierno“.

En esa línea, el diputado de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, señaló que un nuevo retiro es malo para cualquier sistema de pensiones y que ante esta medida pueden quedar más de 5,5 millones de personas sujetas a una pensión básica solidaria.

“Tenemos un proyecto de pensiones que está parado en el Senado hace más de un año, que el Gobierno a tratado de darle marcha a como de lugar y la verdad que algunos senadores, entre ellos Letelier, lo tienen absolutamente parado“, agregó en el programa radial que conduce Tomás Bengolea.

“Se dice retiramos de los fondos de pensiones, pero mientras no tenemos ninguna solución alternativa y esto va a ser un drama no en 20 años, sino ahora. Por ende, me parece que la señal que ha dado Sebastián Sichel, de ser taxativo en términos de que no va a apoyar a aquellos candidatos que voten favorablemente al retiro del 10%, me parece una señal razonable“, opinó el parlamentario en “Nuevas Voces”.

Revive aquí el programa completo de “Nuevas Voces”: