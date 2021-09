Sichel critica a la clase política: “Compito con gente que solo ha sido diputado en su vida, no se ha titulado, está ahí parado”

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, criticó durante viernes, en el Encuentro Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Enape) 2021, a la clase política por su “falta de calle”.

Antes de hacer el punto, el exministro de Desarrollo Social manifestó su rechazo a los proyectos de indulto para los detenidos durante el estallido social y de declarar el 17 de septiembre como feriado irrenunciable.

En ese contexto, dijo que las pymes, después de aguantar dos años de crisis sanitarias, hoy le dicen “no pueden trabajar y abrir el día que podían abrir, que además es justo antes del fin de semana antes que la gente más compara hacer su asado. Es una locura, suena bonito para la prensa, pero no nos cuestionamos lo básico“.

“Hay que estar sentado en el mesón para saber que es un día clave y estratégico para el pequeño almacenero, para las pequeñas cabañas del sector turismo para hacer la plata que no había hecho atrás”, señaló Sichel.

“Esa es la pérdida de calle y sentido y de realidad que nos tiene muertos en la política”, enfatizó el expresidente del BancoEstado.

En esa misma línea, durante el encuentro dijo que “a los políticos, en general, nos falta o les falta calle. Nunca han estado al otro lado del mesón. Yo compito con gente que ha sido sólo diputado en su vida, no se ha titulado, está ahí parado. En el fondo, suena todo bonito cuando está en el Congreso, lo discute, pero si no has estado (…) haces tonteras”.

“Lo que empieza a pasar en períodos legislativos es que aumentan las leseras porque quieren ganarse los votos fácil. Y además hay mucha desesperación por quedarse en los cargos, entonces hacer noticia con cosas que suenan populares pero después, cuando lo llevan a la vida real, son absolutamente impracticables“, agregó Sichel.