Senadora Van Rysselberghe pide al Gobierno autorizar ingreso de turistas extranjeros al país

La senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) -que postula por un cupo a la Cámara Alta representando a la Región de Ñuble- hizo un llamado al Gobierno a permitir el ingreso de turistas extranjeros al país, como medida para contribuir en la recuperación del turismo.

La legisladora planteó que hoy no existen razones para impedir el ingreso a Chile de visitantes internacionales, si cuentan con su esquema de vacunación completo y a su entrada al país certifican que no están contagiados, mediante un examen PCR realizado como máximo 72 horas antes de llegar al territorio nacional.

“Por qué si se permite la salida al exterior de chilenos y extranjeros residentes en Chile, no se autoriza que turistas extranjeros vengan de visita. Esto es un contrasentido que no tiene justificación y que golpea con particular fuerza a los destinos locales que reciben una gran cantidad de turistas de extranjeros”, puntualizó la senadora.

Van Rysselberghe agregó que está próxima a comenzar la temporada alta, y quienes vienen a Chile desde el exterior, especialmente los de destinos más lejanos, preparan sus viajes con algunos meses de anticipación, los que no vendrán a Chile, advierte, “mientras se mantengan cerradas las fronteras”.

“Esta es una industria que genera muchas fuentes de trabajo, que emplea mayoritariamente a mujeres y jóvenes, que hoy no tienen oportunidades laborales mientras esta industria no se reactive: y para ponerse de pie, el sector necesita funcionar con cierta normalidad y certidumbre, donde es una pieza clave el turismo receptivo”, enfatizó la parlamentaria.

“Me reuní hace unas semanas con la directora nacional de Sernatur y abordamos este tema, considerando que otros países de Sudamérica ya abrieron o anunciaron la apertura de las fronteras a extranjeros en las próximas semanas. Estoy optimista de que el gobierno adopte una definición al respecto y entregue una fecha de apertura durante septiembre para que la industria se pueda preparar y planificar los próximos meses”, concluyó la senadora.