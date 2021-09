Diego Schalper valoró renuncia a RN de ex alcalde Torrealba: “Nadie es culpable hasta que alguien lo pruebe”

El secretario general y diputado de RN, Diego Schalper, se refirió a la renuncia a su militancia en el partido del ex alcalde Raúl Torrealba, quien es investigado por los presuntos delitos de falsificación de instrumento privado, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales.

El parlamentario señaló: “Valoramos la decisión del ex alcalde, Raúl Torrealba, nos parece que es coherente a lo que ha sido su trayectoria dentro del partido”.

“Como mesa directiva perseveramos en los tres principios: En el de transparencia, que es lo que todos queremos que es lo que se esclarezca; el principio de probidad, que siempre nos mantengamos al alero de las normas y también, igualmente importante, el principio de presunción de inocencia, que nadie es culpable hasta que alguien lo pruebe”, agregó Schalper.

Durante esta jornada, el ex alcalde aseguró: “Jamás permitiría que un proyecto, del que he formado parte por tanto tiempo, se vea afectado por una investigación judicial de la que me corresponde únicamente a mí hacerme cargo, en términos personales y con total libertad”.

Finalmente sentenció que confía en la investigación del Ministerio Público y que colaborará en todo lo que corresponda. “Volveremos a encontrarnos cuando todo se haya aclarado como, estoy seguro, ocurrirá”, cerró.