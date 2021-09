Raúl Torrealba anunció su renuncia a Renovación Nacional

Raúl Torrealba, ex alcalde de la comuna de Vitacura, informó que renunció a su militancia en Renovación Nacional (RN), luego de la investigación que el Ministerio Público realiza en su contra.

Cabe recordar que la PDI allanó la Municipalidad de Vitacura y la casa del ex jefe comunal, por los presuntos delitos de falsificación de instrumento privado, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales.

En una carta, Torrealba señaló que “frente a los hechos que son de público conocimiento, he decidido presentar mi renuncia a la militancia en Renovación Nacional”.

“Es el profundo compromiso que siento hacia el partido del que he formado parte durante tres décadas y en el que tengo grandes amigos por los que abrigo un enorme aprecio, hacen que sea necesario tomar esta decisión que, si bien es difícil, sé es la correcta”, agregó.

Además, el ex alcalde aseguró que “jamás permitiría que un proyecto, del que he formado parte por tanto tiempo, se vea afectado por una investigación judicial de la que me corresponde únicamente a mí hacerme cargo, en términos personales y cn total libertad”.

Finalmente, sentenció que confía “en la investigación del Ministerio Público, colaboraré en todo lo que me corresponda y volveremos a encontrarnos cuando todo se haya aclarado como, estoy seguro, ocurrirá”.