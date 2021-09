Excandidata a CC que compitió con Rodrigo Rojas Vade: “Me afecta porque es una burla para los que sí hemos padecido esta enfermedad”

Durante el fin de semana el convencional constituyente, Rodrigo Rojas Vade –quien presentó su renuncia al órgano, siendo aceptada– confesó de no padecer cáncer, enfermedad contra la cual aseguró que luchaba.

Recordemos que Rojas ganó popularidad como activista, quien se presentaba en diversas marchas asegurando que enfrentaba una leucemia linfoblástica mixta, situación que lo impulsó a exigir mejoras en el sistema de salud.

Ante este tema, en “La Mañana Interactiva” de Agricultura conversó con Cristina González la excandidata a constituyente por el distrito 13, Eleonora Espinoza. Ella compitió con Rodrigo Rojas y ante el engaño señaló que le afectó esta noticia conocida el durante el fin de semana, quedando en “shock“.

Espinoza, quien sí padece de cáncer, afirmó que “más allá del tema electoral, me afecta en términos personales por un tema de salud. Claro cuando me dijeron de esta situación -estaba con mi marido al lado- él estaba en shock al igual que yo; me costó un día leer el reportaje”.

En esa línea recalcó que “me afecta porque es una burla para los que sí hemos padecido esta enfermedad que es terriblemente dolorosa y una burla para todos los electores“.

Con respecto a utilizar la enfermedad para realizar campaña, la excandidata aseguró que ella “jamás” utilizó su condición para realizar campaña: “Me hubiera dado pudor“, manifestó. “No podría hacer una campaña en base a una enfermedad para que la gente vote por mi. Yo creo que las atribuciones son otras, es el poder representar a la gente precisamente por tu historia de vida”, agregó.

Finalmente, indicó que “eso no corresponde y en cierta manera, dentro de todo lo triste, es bueno que estas cosas pasen, porque nadie puede aprovecharse del sufrimiento de otras personas y del dolor de una enfermedad tan grave y dolorosa para tener fines propios“.

