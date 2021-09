Leonidas Romero tras pasar a Tribunal Supremo de RN por apoyar a Kast: “He tomado una decisión valórica”

El diputado Leonidas Romero (RN) se refirió a la decisión de su partido que lo llevará hasta el Tribunal Supremo de la coalición por apoyar la candidatura presidencial del líder republicano, José Antonio Kast.

Por medio de un comunicado, el parlamentario lamentó haberse “enterado por la prensa” de las declaraciones del presidente de RN, Francisco Chahuán, quien señaló que el candidato de su partido es Sebastián Sichel, agregando que “quien haga algo distinto tendrá que dar un paso al costado”.

En relación a Chahuán, el parlamentario señaló: “Lo respaldé porque creía que peleaba contra el narcotráfico, la delincuencia y la corrupción, y hoy cuando he tomado una decisión valórica, la que le comuniqué hace meses, soy cuestionado al interior de mi partido y pasado al Tribunal Supremo”.

Por otra parte, Romero señala que asumirá las consecuencias “con la frente en alto” ya que desde el primer momento habría transparentado su opción presidencial. Incluso, afirma que solicitó se les diera libertad de acción.

“Hasta ahora, he sido sincero y de una sola línea. He defendido y seguiré defendiendo los valores cristianos, anti aborto, pro vida, contra la corrupción y la delincuencia, los que claramente no veo reflejados en el candidato que lleva mi partido ni en el presidente de RN”, transparentó.

En tanto, aseguró que desde donde se encuentre seguirá respaldado combatiendo la corrupción “donde lamentablemente muchos están involucrados”.

Finalmente, Romero señaló que entró en un “estado de reflexión” sobre su permanencia en el partido.