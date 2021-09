Diputada Sepúlveda (FRVS): “Como Federación Regionalista no estamos de acuerdo con un cuarto retiro con impuestos o restricciones”

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, criticó la falta de coordinación de los partidos al interior del pacto Apruebo Dignidad que buscan presentar indicaciones al proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones que se discute en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, asegurando que no han sido contactados y además que no está de acuerdo con ponerle restricciones de ningún tipo a dicha reforma constitucional.

Al respecto, la parlamentaria, autora del primer y tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones y del primero para rentas vitalicias, lamentó que no exista la coordinación para las indicaciones del cuarto retiro en relación a que se puedan entregar en cuentas o con impuesto”, pero fue clara en señalar que “como Federación Regionalista Verde no estamos de acuerdo en esto, creemos que las cuotas es absolutamente contraproducente, así como también la incorporación de impuesto”.

“Las personas que hoy día tienen recursos para poder retirar son personas que tienen un historial previsional y han tenido una estabilidad laboral, no son personas ricas. Un ejemplo muy importante serían los profesores, que sobre todo los de mayor edad aún pueden tener recursos en su AFP, pero esto es porque tienen un historial previsional de mayor tiempo. Por eso es que creemos que no corresponde incorporar impuestos y tampoco cuotas. Lamento que no exista la coordinación suficiente, pero estamos absolutamente dispuestos a entregar nuestra argumentación como Federación Regionalista a los demás partidos de la coalición”, añadió.

Asimismo, Sepúlveda adelantó una de las indicaciones que ya habían anunciado en la última sesión de la Comisión de Constitución, y que buscarán incluir en la discusión, las cuales estarán principalmente apuntadas al segundo retiro del 10% para los pensionados por la modalidad de Rentas Vitalicias, y que en este caso buscará flexibilizar el Pilar Solidario para estos pensionados, tal como ocurre con los del sistema de AFP.

“El funcionamiento del Pilar Solidario en rentas vitalicias es absolutamente distinto al retiro programado de las AFP. El Pilar Solidario en Rentas Vitalicias es estático, es inmóvil, el cálculo que en definitiva va a recibir permanentemente la persona que está en rentas vitalicias se define en el momento de hacer los traspasos y ahí también si tiene derecho a usar el pilar solidario. Por lo tanto una de las indicaciones que nosotros queremos incorporar en este cuarto retiro es que ese Pilar Solidario sea flexible. En la medida que disminuye la renta, como ocurre en un retiro del 10% de rentas vitalicias, baja la pensión, por lo tanto, creemos que debe aplicarse ahí un delta para que funcione el Pilar Solidario y, de esa forma, equiparar y que la pensión quede exactamente igual que antes del retiro”, concluyó.