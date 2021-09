Diputado Mulet ante fallida inscripción de candidaturas: “Yo propiciaría una ley para eliminar el Consejo Directivo del Servel”

El diputado y líder del Frente Regionalista Verde y Social, Jaime Mulet, propuso eliminar la figura del Consejo Directivo del Servicio Electoral, luego del conflicto suscitado por fallas informáticas en el proceso de inscripción de candidaturas parlamentarias y de Consejeros regionales.

Mulet desestimó la necesidad de tramitar una ley corta para corregir la inscripción de candidaturas y sostuvo que “el Consejo del Servel ha actuado mal. Este Consejo ha demostrado no ser útil para el funcionamiento de la democracia. Aquí no se requiere una ley corta, no hace falta para las candidaturas que han sido desechadas porque las va a reponer el Tribunal Calificador de Elecciones. Nosotros hemos hecho el trabajo muy bien y no podemos hacernos cargo de las fallas de la plataforma”, afirmó el legislador por la Región de Atacama.

“Yo haría una ley corta para eliminar el Consejo del Servel, que se transformó en un órgano binominal político que está entrando en un rol derechamente político partidista”, dijo el parlamentario. En este sentido, Jaime Mulet subrayó que “durante los 30 años de democracia donde no tuvimos Consejo del Servel, el servicio con su director nacional y funcionarios nos dieron garantía a todos los partidos, por lo tanto, el Servel siempre ha actuado muy bien. El problema está en la directiva del Consejo”.

El presidente de la FREVS subrayó que Apruebo Dignidad no cometió errores en la inscripción de candidaturas y manifestó confianza en la decisión que adoptará el Tricel respecto a las reclamaciones.

“Las candidaturas están bien inscritas. El Tribunal Calificador de Elecciones es un Tribunal que actúa en base a derecho y justicia”, finalizó Mulet.