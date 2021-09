Secretario general de RN, Diego Schalper, emplaza a Gabriel Boric para que respete Acuerdo por la Paz

El secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, emplazó al candidato presidencial Gabriel Boric para que respete el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución firmado el 15 de noviembre del año 2019, tras las manifestaciones y hechos de violencia registrados en el territorio nacional.

“Desde Renovación Nacional queremos emplazar a Gabriel Boric, quien fue una de las personas que suscribió el acuerdo del 15 de noviembre. Hoy resulta insólito que su conglomerado, la gente del Partido Comunista y del Frente Amplio, estén queriendo desvirtuar el contenido de ese acuerdo“, señaló Schalper por medio de un comunicado.

Posteriormente, el secretario general de RN emplazó a directamente al candidato presidencia: “Gabriel Boric, no borre con el codo lo que usted escribió con su propio puño. Hágase respetar y demuestre que es el líder de la coalición y no simplemente alguien que no tiene la capacidad de ordenar aquello que usted mismo firmó”.