“Alguien busca dañarme políticamente”: Diputado Mulet enfrenta formalización por el delito de cohecho pasivo

Jaime Mulet, diputado por la Región de Atacama y presidente del Partido Regionalista Verde Social (FRVS), se refirió a su próxima formalizado que se llevará a cabo el 16 de noviembre por el delito de cohecho pasivo.

Los hechos se registran cuando Mulet aún no era parlamentario y se desempeñaba como abogado particular de vecinos de la comuna de Tierra Amarilla. Según indica Fiscalía, los involucrados recibieron dinero con el objetivo que la empresa minera Candelaria no tuviera objeciones ambientales para obtener permisos y continuar sus operaciones en la comuna, concretando una posterior venta de sus acciones.

Dicha investigación es liderada por el fiscal de Copiapó, Luis Miranda. Por otra parte, tiene como querellante al Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el actual diputado y dos abogados involucrados.

Ante lo anterior, por medio de un comunicado Mulet aseguró: “Soy totalmente inocente en esta investigación que ya lleva más de cinco años y se refiere a hechos de una época donde yo no tenía cargo público alguno. Tampoco involucra que yo haya recibido dineros. Sólo que la investigación pasa de desformalizada a una formalizada”.

“La formalización que anuncia la Fiscalía, sorprende, pues han esperado que esté inscrito como candidato para hacerlo. Eso no es casual. Alguien busca dañarme políticamente, y está también el Consejo de Defensa del Estado de la mano de un ex subordinado de Piñera”, complementó el parlamentario.

Finalmente, el parlamentario manifestó: “Debo reiterar que he estado a disposición de la justicia desde que conocí de esta investigación. Han revisado todas mis cuentas y las de cercanos, no han encontrado nada. Ahora me sorprenden con esta rara formalización en el momento que más daño político pueden hacerme, pero eso no me inhibirá de seguir adelante con mi acción política y en mi lucha contra los abusos de los poderosos”.