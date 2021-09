FREVS entrega su “total apoyo” a Jaime Mulet en formalización por el delito de cohecho pasivo

La directiva de la partido Federación Regionalista Verde Social (FREVS) ratificó y entregó su total apoyo y respaldo a Jaime Mulet, presidente del conglomerado y diputado por la Región de Atacama que será formalizado el 16 de noviembre por el delito de cohecho pasivo.

Los hechos se registran cuando Mulet aún no era parlamentario y se desempeñaba como abogado particular de vecinos de la comuna de Tierra Amarilla. Según indica Fiscalía, los involucrados recibieron dinero para que la empresa minera Candelaria no tuviera objeciones ambientales y obtuviera permisos continuando sus operaciones en la comuna, concretando una posterior venta de sus acciones.

Ante lo anterior, el partido por medio de un comunicado explica que los abogados que son investigados en el caso trabajaron con los vecinos y el municipio “a través de le extendida práctica de cuota litis, donde reciben un porcentaje en caso de ganar la demanda. Los dueños de la empresa, la transnacional Phelps Dodge, decidió vender Candelaria y contrató a la empresa Imaginacción para generar un acuerdo, que se tradujo en más de 20 mil millones de pesos para la comuna, cuyo municipio tuvo problemas serios de irregularidades en su gestión”.

Por otra parte, aseguran: “Creemos que poderes fácticos que ha enfrentado Jaime Mulet y la bancada FREVS por impulsar los retiros de AFPs y Rentas Vitalicias, el impuesto específico a la minería y ahora con Esteban Velásquez y Alejandra Sepúlveda, un nuevo royalty minero, tienen alguna incidencia en que se decidiera revivir este caso por parte del Consejo de Defensa del Estado y pedir su formalización a dos meses de la elección parlamentaria“.

“Llamamos a la Justicia a actuar con la prontitud que el fiscal a cargo de la investigación no ha tenido y al Ministerio Público a investigar todas las aristas del caso, basado en el principio de objetividad consagrado en la ley”, enfatizan.