Cadem: Gabriel Boric se distancia de Sebastián Sichel en la carrera presidencial

En una nueva edición de la encuesta Cadem correspondiente a la tercera semana de septiembre, el candidato presidencial por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, tomó distancia en la carrera presidencial y alcanzó el 25 por ciento de las preferencias.

Esto significa ocho puntos porcentuales más que Sebastián Sichel, quien está en segundo lugar con un 17 por ciento.

En tercer lugar aparece ahora José Antonio Kast con 10%, seguido por Yasna Provoste (9%), Franco Parisi (6%), Marco Enríquez Ominami (5%) y Eduardo Artés (1%). en tanto, el 27% no votaría, no sabe o no responde.

Con esto, y de acuerdo con los datos de la encuesta, Boric se consolida en el primer lugar de las preferencias para llegar a La Moneda, obteniendo 3 puntos más con respecto al pasado sondeo. Realidad diferente de Sichel quien bajó dos puntos respecto a la última encuesta publicada.

Además, frente a la consulta de quién cree que será el próximo Presidente de Chile, independiente de su preferencia, el candidato de Apruebo Dignidad llega a 33%, seguido por el abanderado de Chile Vamos, quien marca un 24%. Mientras que, Yasna Provoste registró un 19%.

Finalmente, en una eventual segunda vuelta, Boric amplía su ventaja con Sichel (44% vs 36%) y Provoste aparece ganándole al exministro de Estado por primera vez (40% vs 36%). En tanto, si la disputa fuera entre el diputado por Magallanes y la expresidenta del Senado, el candidato de Apruebo Dignidad se impone a la representante del Nuevo Pacto Social (42% vs 34%).