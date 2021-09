Diputado Hirsch se reúne con alcaldesa Merino para entregar antecedentes y apoyar denuncia de corrupción en Vitacura

El diputado de oposición del Distrito 11, Tomás Hirsch (Acción Humanista), se reunió con la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), para manifestar su apoyo y comprometer todas las acciones necesarias respecto la investigación que lleva el Ministerio Público por posibles delitos de corrupción durante la gestión del ex alcalde Raúl Torrealba (RN), quién estuvo por 25 años al mando de dicho municipio.

Tras la denuncia presentada por la municipalidad de Vitacura por irregularidades en los programas “Vita” en contra del exalcalde Torrealba, acusado de haber recibido sobres mensuales con cinco millones de pesos durante los últimos tres años y que está siendo investigada por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, el diputado Tomás Hirsch felicitó y apoyó las acciones emprendidas por la actual alcaldesa Merino.

En ese contexto, el diputado Hirsch valoró la reunión y comentó que “quise felicitar y valorar el trabajo que ha estado haciendo la alcaldesa Camila Merino. Le han tocado primeros meses muy duros y difíciles haciéndose cargo de las irregularidades y corrupción de la gestión del ex alcalde Raúl Torrealba”, agregando que “además le entregué nuevos antecedentes respecto relaciones que hay entre Antonia Larraín Prieto, quien entregaba los sobres con dinero al ex alcalde Torrealba, y una organización funcional de Lo Barnechea”.

“Antonia Larraín Prieto es parte del directorio de Lo Barnechea Servicios y recibió en la época del ex alcalde de Lo Barnechea y actual delegado presidencial de la RM, Felipe Guevara, más de mil millones de pesos. Además, la presidenta de dicha organización, Mónica Reyes Swett, es Gerenta de la Corporación Cultural de Vitacura. Hay relaciones que deben ser investigadas y seguiremos indagando hasta el final”, puntualizó Hirsch.

Finalmente, el diputado de Acción Humanista arremetió contra los ex alcaldes Joaquín Lavín (UDI) y Felipe Guevara (RN), actual delegado presidencial, asegurando que “evidentemente hay un cuestionamiento a la gestión de los recursos públicos de los municipios del sector oriente, que son los más ricos del país”.

“Esto requiere una indagación profunda y es por lo mismo que he pedido a Fiscalía para que amplíe la investigación a Lo Barnechea y Las Condes. El exalcalde Lavín quiso ser Presidente de este país y hoy no sabemos si se fugó a España u otro lugar, y el actual Delegado Presidencial de la RM, Felipe Guevara, que está cuestionado por su gestión en Lo Barnechea debe renunciar a su cargo. El Presidente Piñera no puede tener como delegado presidencial a alguien que está profundamente cuestionado por su gestión y el uso de dineros públicos en Lo Barnechea”, cerró.