Francisco Chahuán confirma que directiva de RN denunció al diputado Durán ante el Tribunal Supremo

Este martes el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, confirmó que desde la directiva del partido se denunció formalmente al diputado Jorge Durán ante el Tribunal Supremo.

Al respecto el timonel detalló esta noche que “la directiva completa, más los jefes de bancada de los diputados, más un grupo importante de militantes, han pedido que se pueda resolver por parte del Tribunal Supremo del partido las sanciones respectivas en el caso de reiteradas actitudes que contradicen el espíritu y el ánimo societario en RN“.

“Nosotros creemos que la lealtad partidaria es fundamental. Esto no dice relación con una votación en particular y no tiene ninguna relación con la votación del 10%“, añadió.

El anuncio de Chahuán llega en medio de la polémica desatada por el ex presidente de RN, Mario Desbordes, quien acusó a la directiva de intentar bajar la candidatura del diputado Durán, debido a que este se mostraba a favor del cuarto retiro.

Pese a esto, el actual timonel afirmó que “RN inscribió a todos sus actuales diputados en el Servel. Nunca hubo (esa) intención. Esto es muy importante que se aclare, porque ha habido una polémica completamente artificial, instalada por algunos que pretenden señalar que acá se podría bajar una candidatura parlamentaria”.