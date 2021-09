JAK pidió a Felipe Guevara que deje su cargo como delegado de la RM tras cuestionamientos a su gestión en Lo Barnechea

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, pidió que el Delegado Presidencial para la Región Metropolitana, el ex alcalde Felipe Guevara, deje su cargo frente a las denuncias de corrupción que pesan sobre él y que dicen relación con su pasado como alcalde de la comuna de Lo Barnechea.

Las declaraciones las realizó en el marco de la presentación de su Agenda Anticorrupción junto a los candidatos por el distrito 11: Álvaro Pezoa y María Gatíca al senado; Cristián Araya, Gonzalo de la Carrera, Pilar Ginesta, Cristian Slater y Gabriel Domínguez a diputados, además de concejales del Partido Republicano.

“Quiero solicitarle al Delegado Presidencial de la región Metropolitana (Felipe Guevara) que deje el cargo, porque las denuncias que se han visto en Vitacura también apuntan a situaciones irregulares que pudieran estar afectando la gestión que tuvo como alcalde de Lo Barnechea”, señaló Kast.

“Aquí no queremos apuntar ni condenar a nadie, pero una situación como esa requiere que él le dedique todo su tiempo a analizar y estudiar lo que se plantea que ocurrió en Lo Barnechea, y no le hace bien a un cargo tan importante que sea cuestionado una y otra vez por temas de faltas a la probidad”, explicó.

Kast aclaró que no se trata de una suerte de condena previa, sino que al contrario, “como una muestra de máxima prudencia y distancia, con temas que son graves y que requieren nuestra máxima diligencia y atención”. Además, agregó que “como Gobierno vamos a ser implacables para combatir la corrupción; sea de derecha o izquierda, sea en Vitacura o en Recoleta”, puntualizó.

Dijo, además, que las denuncias que hemos visto son de máxima gravedad y deben ser condenadas con la mayor fuerza posible y por eso llamó a los nuevos alcaldes a abrir completamente los municipios, corporaciones y fundaciones, para auditarlos de principio a fin y “transparentar todos los contratos, licitaciones y honorarios”.

José Antonio Kast reiteró que para combatir la corrupción se debe “poner fin al nepotismo, a los pitutos y a las malas prácticas que podrían estar ocurriendo, para asegurar que cada peso público se gasta eficientemente y se destina a las urgencias más relevantes”.

También añadió que “nuestro plan de Gobierno incorpora medidas durísimas en contra de la corrupción, pero más importante aún, un cambio de actitud integral en la forma de abordar estos conflictos”.

“Solo la tolerancia cero contra estos actos nos permitirá enfrentar la desconfianza en las instituciones y el avance del narcotráfico”, remarcó el presidenciable del Partido Republicano.

Creemos que es indispensable que el ex Alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, dé un paso al costado como Delegado RM. No es razonable que una figura cuestionada públicamente este sirviendo al gobierno en un cargo de la máxima relevancia, mientras no aclare estas denuncias pic.twitter.com/xt3JJ2QQpw

— José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) September 21, 2021