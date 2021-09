“En algún período de su vida profesional hizo lobby”: Yasna Provoste emplazó a Sebastián Sichel y sacó la información de “Wikipedia”

La candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, emplazó a Sebastián Sichel (Chile Podemos +), asegurando que en algún momento de su vida hizo “lobby”.

“Sebastián, tú has tenido relación con empresas y empresarios poderosos. Entiendo incluso que en algún período de su vida profesional hizo lobby por ese mundo. Por eso, quiero leerle lo siguiente: ‘Los datos son claros, los ricos se han vuelto aún más ricos, las grandes empresas han perdido el sentido a la responsabilidad social, los ejecutivos antes ganaban 20 veces más que los empleados, ahora ganan 350 veces más. Tenemos que tomar decisiones para cambiar la trayectoria del país, demostrar a los ciudadanos que el gobierno trabaja para ellos, no solo para los que están arriba’. La frase no es mía, es del presidente Joe Biden”, declaró Provoste.

“Sebastián, ¿tú vas a estar a favor del impuesto a los súper ricos?“, consultó posteriormente la candidata presidencial.

Tras esto, Sichel se defendió y aseguró que jamás ha hecho lobby. “Primero, no voy a dejar pasar algo senadora, he trabajado mucho en el sector privado, desde los 14 años trabajo. Trabajé para sacar la universidad, trabajé como abogado, he sido profesor, he sido emprendedor, he tenido que timbrar facturas y hacer colas para salir adelante”, declaró.

“Soy el único, salvo Eduardo (Artés), que ha trabajado mucho más tiempo en el mundo privado y me he sacado la mugre para salir adelante y he pedido pega, que en el período público y estoy muy orgulloso de eso”, complementó.

“Entiendo lo que pasa al otro lado de la fila (…) y jamás he hecho lobby”, añadió Sichel, tras lo cual la senadora afirmó que “lo saqué de Wikipedia”.

“Que increíble que Wikipedia todavía sea una fuente confiable para una senadora”, finalizó el aspirante a La Moneda.