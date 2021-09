Sichel catalogó de ofensivo y pidió respeto a Provoste tras ‘lapsus’ al llamarlo Sebastián Piñera

El primer debate presidencial dejó varias reacciones y momentos que marcaron el programa la noche del miércoles, donde participaron cinco de los siete aspirantes al sillón presidencial.

En medio de intercambios de opiniones en el espacio que transmitió CNN Chile y CHV, la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, llamó de “Sebastián Piñera” al abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. En el instante la expresidenta del Senado se disculpó con la carta del oficialismo, “perdón, fue un lapsus“, dijo.

Ante esto, Sichel respondió a esta situación quien catalogó de ofensivo las palabras de Provoste, solicitando respeto. El exministro de Estado señaló que fue intencional e indigno para alguien que tiene una historia de vida.

“30 años me costó llamarme Sichel, entonces también pido respeto. A veces las jugarretas políticas lo que hacen, normalmente es jugar a la política, y en este caso -no lo quise decir ayer porque no era el minuto- me parece ofensivo y lo digo abiertamente, me llamo Sebastián Sichel“, declaró.

Además, agregó que se llamó Sebastián Iglesias por mucho tiempo y “me cambié ese apellido porque me daba vergüenza llamarme Iglesias“, explicó el aspirante a La Moneda, agregando que la decisión de esto fue “por los problemas que tuve con alguien que golpeaba a mi madre“.

“Me llamo Sichel porque conocí a mi padre. Por lo tanto, pido respeto. A veces la política indigna y faltan cosas tan importantes como la calidad humana“, añadió.

Cabe señalar, que para Provoste e incluso Gabriel Boric, han declarado que la candidatura de Sichel es la continuidad del mandato del Presidente Sebastián Piñera.

Finalmente, otro episodio marcó el debate entre estos dos abanderados, al indicar que Sichel tuvo relación “con empresas y empresarios poderosos. Entiendo, incluso, que en algún momento de su vida hizo lobby por ese mundo”, lo llamativo fue que la senadora citó al conocido portal Wikipedia. “Increíble que todavía Wikipedia sea una fuente confiable para una senadora“, respondió la carta de Chile Podemos Más”.