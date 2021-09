Constituyente Tiare Aguilera explicó su detención por presunta violencia intrafamiliar: “Jamás hubo golpes”

La constituyente Tiare Aguilera se refirió a su detención en horas de la madrugada de este domingo por su presunta participación en hechos de violencia intrafamiliar y daños en un edificio.

“Me dirijo a la opinión pública para aclarar los hechos que se han informado, y que no tienen ninguna relación con violencia intrafamiliar“, señaló la abogada en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, reconoció que mantuvo una discusión con su pareja, pero que “jamás hubo golpes o agresiones físicas”.

En medio del incidente, la constituyente relató que el hombre salió del inmueble y del edificio donde viven, situación por la cual ella lo siguió para pedirle que conversaran y la puerta del edificio se cerró.

Aguilera habría quedado fuera del edificio, sin posibilidad de entrar, mientras su hijo de cuatro años permanecía al interior del departamento. Según indicó forcejeó la puerta para abrir pero no lo logró y con su fuerza trizó el vidrio de ésta.

Ante la desesperación fue hasta su auto para buscar un cargador, ya que también tenía su celular sin batería, momento en que ve a varios carabineros entrando hasta el lugar con linternas.

“Les intento explicar lo que había sucedido y que necesitaba entrar para saber cómo estaba mi hijo. En ningún momento me dejan subir, me señalan que me van a detener por los daños a la mampara y por haber dejado solo a mi hijo“, señala la convencional.

Posteriormente, Aguilera asegura que los uniformados la detuvieron “muy violentamente”. Además, se habrían burlado de la situación sin darle información sobre quién se haría cargo del niño que aún se encontraba en el departamento.

Revisa el comunicado a continuación: