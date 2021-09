Diputado Verdessi oficia a ministro Paris por errónea vacunación de niños: “Este hecho lesiona la confianza en el sistema”

El diputado Daniel Verdessi se comunicó con el ministro de Salud, Enrique Paris, solicitando su “inmediata intervención” en el proceso de vacunación de Quilpué. Lo anterior, tras conocerse el caso de al menos 13 niños que fueron vacunados erróneamente en esta comuna.

Los hechos ocurrieron en la posta de Colliguay, donde según lo informado, 13 niños correspondientes a 1°, 4°, 5° y 8° básico de la Escuela Delfina Alarcón recibieron vacunadas equivocadas, hecho del que el personal de salud se dio cuenta tres horas después de ocurrido.

Según Verdessi “este hecho es gravísimo y lesiona la confianza en el sistema, más aún porque esta semana comienza el proceso de inoculación a niños y niñas. Por lo anterior, además de fiscalizar lo ocurrido, me he comunicado directamente con el ministro Paris solicitándole que intervenga este proceso para aclarar los hechos y garantizar que ello no vuelva a ocurrir, ya que se ha generado una legítima y entendible preocupación en el sector, lo que obviamente afecta el sistema global de vacunación”.