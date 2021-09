Boric critica sin filtro a Sichel por retiro del 10%: “Por qué querrían negar a algunos lo que ellos sí toman”

Este martes en candidato presidencial Gabriel Boric emplazó a su par independiente, Sebastián Sichel, por no transparentar con la ciudadanía si es que ha realizado o on alguno de los retiros del 10% de las AFP.

La polémica salta luego de que ayer el abanderado de Chile Podemos Más declinara en reiteradas ocasiones referirse al tema, asegurado al respecto: “No voy a caer en ese debate moral porque creo que esa esa la incoherencia del sistema”.

“Mientras algunos salen a exigir explicaciones, yo creo que es al revés, las explicaciones las tienen que dar aquellos que están aprobando el Cuarto Retiro y están aprobando voladores de luces”, añadió Sichel durante la tarde del lunes.

En ese sentido, esta tarde Boric se refirió al tema y criticó al candidato independiente, sentenciando que “cuando uno es candidato presidencial, el estándar de transparencia de nuestros actos se eleva y eso puede ser incómodo“.

“Lo que corresponde” es que lo explique. “Tratar de esquivar esas preguntas pone en tela de juicio de por qué querrían negarles a algunos lo que ellos sí toman“, agregó.

Finalmente Boric llamó a sus contrincantes en la carrera presidencial a transparentar la situación ante la ciudadanía, asegurando además no tener “ningún problema en ser transparente respecto a estos temas, yo esperaría que todos los candidatos presidenciales hagan lo mismo. Yo no he hecho ningún retiro del 10%”.