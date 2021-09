Comisión recomienda a la Sala proposición del Ejecutivo para la Suprema

Después de completar dos sesiones escuchando al abogado Jean Pierre Matus, quien fue propuesto para integrar la Corte Suprema, la Comisión de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, acordó por mayoría de sus miembros recomendar a la Sala la proposición del Ejecutivo.

Fueron los senadores Luz Ebensperger, Rodrigo Galilea y Pedro Araya (presidente de la instancia) quienes manifestaron que el profesor cumple con los requisitos para integrar el máximo tribunal, mientras que los senadores Francisco Huenchumilla (en contra) y José Miguel Insulza (abstención) dijeron no estar en condiciones de avalar la propuesta. Si bien todos coincidieron en destacar su trayectoria profesional, quienes manifestaron una postura distinta a la mayoría señalaron que existen otro tipo de aspectos que también se deben considerar en este tipo de nombramientos.

Ahora corresponde que la Sala someta a votación el oficio, lo que debe ocurrir mañana en una sesión especial convocada para el efecto y donde se necesita el voto favorable de 2/3 de los senadores para su ratificación, es decir, 29 sufragios.

El abogado y profesor, Jean Pierre Matus compareció ante la Comisión de Constitución en dos oportunidades, dado que en la primera sesión quedaron pendientes diversas inquietudes de los parlamentarios, relativas principalmente al rol que desempeñó como asesor del Ejército y también sobre algunos fallos en materia de Derechos Humanos.

En la sesión de este mediodía, volvió a referirse a la asesoría que prestó al comandante en jefe del Ejército y al entonces jefe del Estado Mayor, explicando que en primera instancia se le pidió revisar un informe elaborado por el Ejército sobre pasajes y fletes, oportunidad en que señaló que no era correcta la interpretación que se daba en el texto y que se debían restituir los gastos recibidos en exceso.

Matus agregó que luego, asumió la defensa del general Nazal mientras éste era jefe del Estado Mayor y sobre el denominado “caso topógrafo” dijo que no tenía ningún contacto con el Ejército cuando se realizaron las intervenciones. “No participé en modo alguno en intervenciones telefónicas y no diseñé ningún plan. A mí se me presentó una situación que involucraba a uno de los mandos y como parte de mis obligaciones como asesor del Ejército asumí su defensa”, dijo el abogado tras señalar que su contacto con el organismo castrense fue a fines de 2018 y hasta principios de 2020.

El abogado también respondió otro tipo de preguntas por parte de los senadores y se refirió a la idea de contar con una jurisdicción nacional para delitos como el narcotráfico o implementar jurados ciudadanos.

Al respecto, los senadores José Miguel Insulza y Francisco Huenchumilla coincidieron que se está ante un nombramiento que provendría de una sensibilidad más progresista, pero es justamente en ese sector donde ha encontrado oposición.

Señalaron que hay opiniones diversas al interior de sus respectivas bancadas por el hecho de estar proponiendo a un profesional que representaría esa sensibilidad y fue asesor del comandante en jefe en los últimos años. Asimismo, se señaló que existen varios procesos pendientes del Ejército que pueden llegar a la Corte Suprema.

En tanto, la senadora Ebensperger dijo que si bien ha diferido de algunas interpretaciones y fallos que ha emitido el abogado, considera que cumple con las condiciones, conocimiento e idoneidad para asumir en la Corte Suprema, lo que se demuestra en su trayectoria como profesor y abogado integrante.

En una línea similar, el senador Galilea señaló que Matus tiene la preparación para ser presentado como candidato a la Corte Suprema y que puede incorporar “aires nuevos” al Poder Judicial con propuestas para modernizar el sistema de persecución penal.

Finalmente, el senador Araya señaló que en el caso del profesor Matus debiera hacerse el mismo ejercicio que se realizó con el profesor Prado Puga o con la Ministra Angela Vivanco. Junto con manifestar que a su juicio está aclarada la relación laboral con el Ejército, señaló que Matus tiene méritos suficientes para integrar el máximo tribunal del país.

Agencia Uno