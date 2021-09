Día vital para el cuarto retiro del 10%: Esta tarde la Cámara votará la iniciativa

Este martes la Sala de la Cámara votará el proyecto de ley que busca permitir un cuarto retiro del 10% de las AFP, el cual necesita el apoyo de 93 parlamentarios para que la iniciativa avance al Senado.

Debido a esto, la postura de los diputados de Chile Vamos será vital para decidir la suerte del proyecto, ya que si bien desde el oficialismo se ha instaurado una postura de rechazo, distintos legisladores de derecha ya se han manifestado a favor.

En ese sentido, no serán pocos los diputados del oficialismo deberán cruzar la vereda para sumarse así a la postura de los 78 parlamentarios de oposición, obteniendo así los 3/5 que se necesita para aprobar la iniciativa.

Si bien en los tres proyectos anteriores se logró alcanzar el respaldo requerido, esta votación estará marcada por la presión que existe desde el Ejecutivo, lo cual se suma a la postura de rechazo del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel.

Esto porque el presidenciable ya anunció que no hará campaña con los parlamentarios del bloque que apoyen este retiro.

De esta forma solo queda esperar a las 14:30 horas de este martes, que será cuando se de inicio a la sesión que decidirá el futuro de la iniciativa.