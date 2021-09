Diputado Castro (PS) destaca aprobación de proyecto que despenaliza aborto consentido: “Es un triunfo para los derechos de la mujer”

Este martes se llevó a cabo un intenso debate en la Cámara de Diputados, donde se discutió el proyecto que despenaliza el aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación.

El diputado de la región de O’Higgins y expresidente del Colegio Médico, Dr. Juan Luis Castro, quien en su intervención en la Sala había comprometido su voto a favor, señaló tras aprobación que, “de una vez por todas aquellas adolescentes, aquellas mujeres pobres, aquellas mujeres más vulnerables, no van a tener que ha escondidas buscar una alternativa poniendo en riesgo su vida, no van a tener que humillarse, para poder tomar una decisión frente a un embarazo no deseado”.

Castro agregó que, “por eso este paso, que es el primero, pero que coloca las cosas en su lugar, el respeto a la dignidad de la mujer, el respeto a la voluntariedad y el consentimiento para tener un embarazo de verdad deseado”.

El diputado aseguró que la aprobación al proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas en la Cámara establece que, “eso hoy día que está limitado lo abrimos y eso significa un triunfo para los derechos de la mujer que yo felicito, lo aplaudo”

“Y creo que es el camino al nuevo Chile que estamos todos llamados a construir bajo estas nuevas legislaciones de libertad y respeto a las personas”, cerró.