Diputado Diego Schalper hace un minuto de silencio a solas en la Cámara por las “víctimas del aborto”

La intervención del diputado Diego Schalper (RN) durante el debate sobre la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación ha llamado la atención en redes sociales.

Al inicio de la discusión, el parlamentario solicitó un minuto de silencio a la mesa de la Cámara de Diputados “por las miles y miles de victimas que han fallecido por el aborto en el mundo”, pero al no haber acuerdo en el resto de los congresistas, fue rechazado.

Sin embargo, eso no le impidió a Schalper a realizar la manifestación muda. Al momento de su turno en la toma de palabra, el diputado dijo que “pese a que me lo negaron yo me voy a permitir en mis cinco minutos, rememorar ese minuto de silencio porque creo que es una buena oportunidad para pensar que mientras nosotros discutimos en este hemiciclo van muriendo niños inocentes en el mundo”. Y así fue, y se quedó en silencio.

Pasado el tiempo, el legislador indicó que la vida en el vientre trata sobre los DD.HH. y que “con todo lo que hemos aprendido de la genética y de todas la disciplinas biológica, ¿se permite decir que un niño de 14 años, una niña de 14… perdón, meses de vida en el vientre materno no tiene Derechos humanos?”.

“Acá las victimas inocentes en el mundo claman por nuestra coherencia y fortaleza, y también aquellas mujeres que están en esta situación de vulnerabilidad”, agregó

En esa línea, Schalper dijo que hay que tener una visión solidaria sobre el tema “que entiende que la vulnerabilidad en el embarazo no es un problema de individual, sino que un problema social y, por lo tanto, lo que tiene que haber es una red de apoyo a la maternidad”.

La respuesta del diputado a las burlas

El lapsus del diputado sobre la edad de gestación causó diversas burlas en las redes sociales, por lo que decidió referirse al tema a través de Twitter.

“Los que se quedan con el error insignificante de mi exposición en el Congreso, les digo lo siguiente: reflexionen sobre el fondo. Muere un niño inocente por segundo en el mundo a causa del aborto. Ellos no tienen derechos humanos. Y por eso los defenderemos con todo! #NoAlAborto”, escribió Schalper.