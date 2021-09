“Es adelantarse a la discusión y vivir una tensión falsa”: Convencional Patricio Fernández comenta declaraciones de Bassa sobre acortar el periodo presidencial

El convencional Patricio Fernández se refirió este martes en conversación con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, a la polémica desatada por el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, luego de que sugiriera que el próximo Gobierno podría “ser de transición “, incluso con la posibilidad de que se acortara el periodo.

“Sabes, tengo la impresión de que esto es un debate de momento algo fantasioso, o por lo menos que acontece a destiempo. Primero porque Jaime Bassa, por quien siento mucha simpatía, es un convencional más”, partió diciendo Fernández.

“Él puede decir algo, y otro de los 154 decir otra cosa, y claro, podría llegar a discutirse eso, pero a mí me resultaría más entendible que las decisiones de la reforma constitucional que tome la nueva constitución, se apliquen a lo largo del tiempo”, añadió.

“No todo va a acontecer de manera inmediata, y van a haber normas transitorias que permitirán el período de pasaje, la constitución del 80 terminó entrando en funcionamiento el año 90″, explicó.

Pese a esto, el convencional aseguró: “¿Es posible que pasara algo así? Tendría que contestar que sí, porque desde el momento en que somos un poder constituyente se pueden tomar muchísimas decisiones, pero si tú me preguntas si yo creo que podría pasar algo sí, yo creo que no, me parecería algo más bien abrupto, innecesario, me cuesta imaginarlo”.

“Esto todavía no se ha discutido, estamos discutiendo el reglamento, todavía no hemos discutido si quiera los períodos presidenciales, ni cuál va a ser el régimen de gobierno”, sentenció.

“Es adelantarse a la discusión y de alguna manera vivir una tensión falsa, así como también lo fue cuando se planteaba el fin de la institución de Carabineros, algo de fantasioso tenían, o de creación mediática”, cerró el constituyente.