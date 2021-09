Senadora Allende critica bajo presupuesto para la Región de Valparaíso

La senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, pidió explicaciones al Ministro de Hacienda en la Subcomisión de Presupuesto en la que se dio cuenta del informe de finanzas públicas.

“El Gobierno no nos ha podido explicar por qué nuestra región es una de las zonas más castigadas con el presupuesto para el próximo año, y solo aumenta un 3.5%, versus otras regiones del país. Estamos en los últimos lugares de entre las regiones con menor aumento de presupuesto”, declaró.

“No entendemos las razones que llevan a tomar esta decisión, pues todos sabemos que por criterios de necesidad, vulnerabilidad y población, nuestra región requiere mayor presupuesto. Años atrás nos han explicado que se debe a que nuestra zona no es capaz de generar proyectos, pero eso no se condice con la situación de crisis hídrica y medioambiental, con el déficit en viviendas, y el gran número de campamentos que tenemos, entre muchas otras necesidades”, explicó la parlamentaria.

La senadora Allende señaló que “nos preocuparemos de estar presentes sobre todo en las discusiones que hoy comienzan en las subcomisiones de Obras Públicas, Salud, Vivienda y Medioambiente, pues si bien es cierto que nosotros no podemos aumentar el presupuesto, si tenemos que presionar para que este Gobierno concrete alguno de los tantos proyectos que prometió al inicio de su periodo. Por ejemplo, existe silencio de parte de las autoridades respecto de embalses o del tren rápido entre Valparaíso y Santiago”.

Allende también solicitó un enfoque regional, indicando que “creemos también como prioritario que en este trabajo estén presentes los gobernadores regionales, en particular Rodrigo Mundaca como representante elegido por la ciudadanía de nuestra región, y quien ya ha denunciado la falta de una mirada territorial en la discusión presupuestaria. Hacemos entonces un llamado el Ejecutivo que busque una fórmula o instancia para recoger, y debatir lo que desde los territorios no solo se demanda, si no principalmente, las propuestas e ideas que con mirada regional se levantan”.

Finalmente, la senadora insistió en torno a las iniciativas que debieran considerarse: “Proyectos y recursos destinados a obras como las fallidas licitaciones de los ascensores de Valparaíso; las retrasadas obras del Instituto de Neurociencias, y también las obras del Parque Barón, son sólo algunos ejemplos de lo que se encuentra pendiente de ejecutar, y a pesar de las razones administrativas que puedan estar detrás, estas obras significan avances y reactivación para una región que tiene malos índices de ejecución presupuestaria, versus las grandes y crecientes necesidades de sus habitantes”.

Agencia Uno