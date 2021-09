Subsecretario Pavez por aprobación en general de la despenalización del aborto: “La posición del Ejecutivo es la defensa de la vida”

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que busca despenalizar el aborto en Chile hasta las 14 semanas de gestación, por 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones.

El subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, lamentó este hecho y aseguró que la posición del Gobierno es la “defensa de la vida”.

“Lamentamos la votación que se produjo hoy día en la Sala de la Cámara de Diputados, dentro de la cual el aborto sin causales fue aprobado en general”, declaró la autoridad.

“Recordemos que esta iniciativa legal fue rechazada en la Comisión de Mujer, por 7 votos contra 6, donde el voto de la parlamentaria de la Democracia Cristiana impidió que se aprobara el proyecto de ley, por lo tanto venía con un informe negativo”, aseguró, agregando que “ahora lo que pasa es que se aprueba en general y vuelve a la comisión“.

“Nosotros no tenemos ninguna duda de que en la comisión la posición se va a mantener, de que esta es una política pública que no dice relación con razones sanitarias, ya existe una legislación que permite la interrupción del embarazo en tres causales, por lo tanto, no hay razón sanitaria para innovar en esta materia“, sostuvo Pavez.

En ese sentido, indicó que “nosotros queremos señalar que la posición del Ejecutivo es la defensa de la vida. Lo vamos a seguir diciendo en la comisión y en ese sentido también agradecer la intervención de la ministra de la Mujer en la Sala de la Cámara de Diputados, donde dejó sumamente claro que nuestro Gobierno también está preocupado por todas las mujeres de Chile y eso no significa pensar o concebir que el aborto es un derecho”.