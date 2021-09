Diputado Soto sobre tramitación del cuarto retiro: “Espero que el Senado actúe poniendo en el centro a las personas”

El diputado Leonardo Soto (PS) se refirió a la tramitación del proyecto que busca un cuarto retiro de fondos de pensiones, el cual fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados.

“Espero que el Senado actúe poniendo en el centro a las personas, su sobrevivencia y de una aprobación a un cuarto retiro sin letra chica”, declaró el parlamentario, sobre la iniciativa que ahora pasa a su segundo trámite constitucional.

Para el legislador, “el Senado -en cierta manera- se está jugando su existencia y su proyección hacia el futuro en el marco del proceso constituyente. Hoy día la Convención Constitucional tiene que tomar una decisión si Chile va a tener un Congreso unicameral o bicameral y claramente lo que está ocurriendo con este proyecto de cuarto retiro va a ser un insumo que va a tomar la Convención para tomar esa decisión”.

Por lo mismo, Soto espera que “el Senado se ponga del lado de la gente y se pueda desentender de esa reputación que tiene como cámara revisora que siempre es guardián del orden, del statu quo y muchas veces ha operado en este tipo de materias como guardián del sistema financiero”.

“La economía gira en torno a las personas, el motor de la economía es la clase media, los trabajadores, los profesionales que mueven al país y no el sistema financiero”, arremetió el legislador, quien insistió que “el Senado no tiene que perder de vista que no hay nada más importante hoy día que ayudar a las personas”.