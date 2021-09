Franco Parisi anuncia su llegada a Chile: “Estamos llegando la segunda quincena de octubre”

Uno de los siete candidatos presidenciales no está en Chile, y llegaría solo un poco antes de las elecciones del 21 de noviembre de 2021.

Se trata de Franco Parisi, quien en entrevista con el matinal “Mucho Gusto”, de Mega, dijo que “nosotros estamos llegando la segunda quince de octubre (a Chile), esa es nuestra estimación”.

Pese a su ausencia física, el candidato del Partido de la Gente aseguró que “yo estoy en comunicación todos lo días con mis candidatos a diputados, senadores y cores”.

Consultado de por qué no ha viajado antes, respondió que “yo tengo que trabajar, a mí no me mantiene el grupo Piñera” y explicó que dedica a las asesorías de inversiones y da algunas charlas relacionadas a la docencia en Estados Unidos.

Además, se le preguntó por si la razón de que no está en Chile es la orden de arraigo que se mantiene vigente debido a una causa de pensión alimenticia, acusado de deber alrededor de $200 millones.

“Para nada”, contestó Parisi. “No me quita el sueño, para nada, nunca lo ha sido. Nosotros tenemos una planificación bien clara”, afirmó.