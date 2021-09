José Antonio Kast visita Colchane: “Aquí uno puede percatarse que no hay medidas que ayuden a las personas”

El candidato presidencial por el Partido Republicano, José Antonio Kast, se encuentra en la región de Tarapacá, donde recorrió la ciudad de Iquique y, principalmente, Colchane por la crisis migratoria que afecta a la zona.

En su visita a la comuna fronteriza Kast dijo que “la irresponsabilidad y la ineficiencia han generado esta crisis humanitaria que nosotros tenemos que enfrentar y resolver“.

Es por ello, que enfatizó que se tiene que señalarle “a las personas que vienen recorriendo Sudamérica con destino a Chile”, que el país “no tiene capacidad para darle acogida a más personas“. Esto, porque “no tenemos infraestructura hospitalaria, no tenemos viviendas suficientes, no tenemos seguridad, todo eso se requiere para recibir a alguien”, indicó el abanderado republicano.

Por lo tanto, “si alguien plantea una política de fronteras abiertas le está haciendo daño a las personas que vienen y a las que están en Chile“, añadió Kast.

Así, el objetivo de la visita del timonel del partido explicó que su viaje al norte del país se debe por varios motivos. El primero de ellos es para conocer la realidad actual, “porque claramente la crisis migratoria se ha prolongado y han habido episodios muy lamentables que vimos en Iquique, con violencia extrema en contra de las personas en calidad de migrantes”.

Pero también, su ida a la región es para saber de primera fuente “cómo se han implementado las medidas del Estado en Colchane en cuidado y respeto en los habitantes de la localidad. Aquí uno puede percatarse que no hay medidas que ayuden a las personas de Colchane, de enfrentar una crisis que no es responsabilidad de ellos“, apuntó.

Alcalde de Colchane

En tanto, el edil de la comuna, Javier García Choque, dijo que la crisis migratoria que está enfrentando la comuna hace más de un año, necesita de una mirada “multifocal”, y además, “el aspecto humanitario de los migrantes, como también el respeto del derecho de los pueblos indígenas”.

En ese sentido, “considerando que este Gobierno le queda poco tiempo y además, que no ha sabido enfrentar de buena manera este fenómeno migratorio, es importante que los candidatos presidenciales visiten Colchane, recojan las ideas con la gente -aterrizadas por lo cierto- para tener soluciones efectivas que permitan a los chilenos dormir”.