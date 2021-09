Sebastián Sichel por aprobación del cuarto retiro: “Los que perdieron fueron los chilenos”

El candidato presidencial, Sebastián Sichel, se refirió a la aprobación del proyecto que busca un cuarto retiro de fondos previsionales en la Cámara de Diputados.

“Los que perdieron fueron los chilenos. Como siempre he afirmado, cuando la política se mira así mismo y cree que una votación tan importante como los retiros, se trata de quién gana o quién pierde, otra vez estamos dando muestra de la pobreza del debate político en Chile“, declaró.

“Hay muchos que vi ayer, que cuando me explicaban por qué votaban a favor de los retiros, decían que era por miedo, era por su reelección. Nadie me dijo que era porque era bueno para los chilenos y creo que los que más perdieron fueron los chilenos, porque no hay una respuesta de cómo se van a llenar esos retiros después”, añadió.

Consultado sobre si solicitó el retiro del 10% de sus fondos, Sichel respondió que “lo he dicho todo el tiempo, ese debate moral que tratan de instalar respecto a qué hizo cada uno en sus cuentas individuales, no estoy de acuerdo“.

Sobre el apoyo de parlamentarios del oficialismo al cuarto retiro, el aspirante a La Moneda precisó que “me parece doloroso y lo digo abiertamente, me parece que es inconsecuente con lo que hemos dicho como Chile Podemos +, que queremos mejorar las pensiones de los chilenos y que, por lo tanto, cualquier retiro a futuro debe ser después de que aprobemos la reforma de pensiones y no antes”.

“Hoy día no se justifica seguir aprobando retiros en la medida en que no mejoremos las pensiones”, cerró.