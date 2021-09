Diputado Ascencio exige al Gobierno a otorgar calidad de refugiados a los inmigrantes

El jefe de la Bancada de Diputados DC, Gabriel Ascencio, se refirió a la crisis migratoria que se ha registrado durante la última semana en Iquique, asegurando al respecto que “el Gobierno tiene que entender que la solución no es militarizar la frontera, sino que otorgarle la calidad de refugiados a los inmigrantes y así regularizar su situación porque esta es una crisis humanitaria”.

En la misma línea, el parlamentario señaló que “el Ministro del Interior y el Gobierno no entienden cuál es el problema que tenemos en la zona norte con los inmigrantes y no lo entienden porque creen que la solución es casi como militarizar la frontera, pero el problema no es de tener más policías y más militares en la frontera, sino que es cómo nosotros ofrecemos la ayuda humanitaria para los inmigrantes que ya están en Chile necesitan urgente”.

“Si el mismo Ministro reconoce que hay miles y miles de personas que han ingresado que no están regularizados y que se encuentran en condiciones precarias, es a ellos a quienes tenemos que ofrecerles asistencia“, declaró.

“Lo que le exijo es que apliquemos la ley que tenemos nosotros y les otorguemos la condición de refugiados a esas personas y la condición de refugiados significa otorgarles visa y cuando les otorguemos visa, le entregamos trabajo, salud, vivienda, servicios básicos. Nosotros tenemos que entender que ese es el problema, pero el gobierno no lo quiere entender”, añadió el legislador.

Finalmente Ascencio cerro el tema destacado que “además hay que otorgar más facultades para las autoridades regionales, locales y también más recursos para que ellos puedan ayudar a resolver los problemas de los migrantes”, recalcó.