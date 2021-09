Diputado Vlado Mirosevic quiere interpelar a Delgado: “Lo que está en manos del ministro por hacer, no lo ha hecho”

El diputado Vlado Mirosevic (PL) anunció que presentará una interpelación contra el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por la situación de la migración ilegal en el norte del país.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario partió diciendo que “no podría responsabilizar, ni nadie, a este gobierno o al anterior, o a quién sea, respecto de la crisis migratoria porque es una crisis continental, sino mundial, pero continental a propósito de Venezuela y Haití”.

“Yo no estoy haciendo esta interpelación respecto de la responsabilidad de las causas, yo estoy básicamente denunciado que hay una mirada centralista que tiene abandonada las regiones del norte, particularmente a Arica, y lo que está en manos del ministro para hacer, no lo ha hecho“, acusó.

En esa misma línea, insistió que “las medidas para mitigar un poco las consecuencias de la migración, que existen en las manos del ministro para hacerlo, no lo ha hecho. Al final, es una denuncia contra el centralismo lo que nosotros estamos haciendo con esta interpelación”.

Además, Mirosevic precisó que “la interpelación es un mecanismo constitucional para fiscalizar lo que el Gobierno está haciendo o dejando de hacer, no es una acusación constitucional para destituir al ministro. Yo no tengo ningún interés de tener una pelea política con él, no es el objetivo de esta interpelación“. Y dijo que espera que la autoridad “responda y muestre cuál es el plan del Gobierno respecto a lo que va a hacer en el norte del país”.

“Yo, personalmente, no estoy pidiendo la renuncia de nadie. Lo único que estoy pidiendo es medidas concretas para ayudar a los municipios y regiones al norte de Chile”, añadió. “Yo lo que espero del ministro no son explicaciones, espero compromiso de acciones concretas. Para eso puede servir una interpelación”.

En cuanto a los anuncios hechos por el Gobierno, Mirosevic señaló que “van en una buena dirección. Ahora, no llegan tarde, llegan tardísimo, porque aquí se ha abandonado a las regiones”.

Consultado por los apoyos que necesita para presentar el recurso, contestó que “necesitamos 52 firmas, que ya hemos empezado a reunir desde ayer. Es probable que las reúnanos entre hoy y mañana”.

Revisa la entrevista a continuación: