“La candidatura de Sichel acaba de morir”: Las reacciones de la política chilena a la confesión del candidato sobre su retiro del 10%

Este jueves el candidato presidencial Sebastián Sichel desató la polémica tras finalmente reconocer que efectivamente si realizó un retiro del 10% de las AFP, luego de criticar hasta el cansancio tanto a la medida, como a los parlamentarios que se mostraran a favor de esta.

En ese sentido, a lo largo de la semana el candidato de Chile Podemos Más se había rehusado en distintas oportunidades a responder sobre si había hecho uso o no del beneficio, asegurando que “no voy a caer en ese falso debate moral”.

Pese a esto, hace solo unas horas el candidato reconoció la verdad y desde diputados hasta candidatos presidenciales se hicieron un festín con la voltereta de Sichel, utilizando sus redes sociales para referirse al tema.

Uno de estos fue el diputado Gonzalo Winter lanzó un irónico tweet en su perfil: “Ahora que Sichel sacó su 10%, Sichel debería cumplir su palabra y quitarle el apoyo a Sichel“, escribió.

Una que no fue igual de simpática fue la parlamentaria Pamela Jiles, una de las principales impulsoras de la iniciativa, quien en la misma red social sentenció que “La candidatura presidencial de Sebastián Sichel acaba de morir y la mató el CuartoRetiro”.

Por su parte, la Diputada Karol Cariola respondió directamente a la publicación del candidato, enfrentándolo con sus propios dichos.

“Después de tratar de evadirlo a toda costa, Sichel termina por reconocer que solicitó su retiro del 10%. Rechaza para el resto, lo que en secreto se permite para su propio beneficio. ¿Cuántas caras puede tener un candidato Presidencial? ¿Quién es realmente el candidato de la derecha?”, declaró.

La legisladora del PC, Camila Vallejo también utilizó su red social para criticar al abanderado, destacando que en distintas ocasiones este amenazó a los parlamentarios del oficialismo para rechazar la medida.

“A Sichel no le quedó otra que entrar al debate moral y confesar que retiró sus fondos de la AFP. Y no lo hizo por carencia o necesidad, sino para traspasarlo a una APV. Con estos dobles discursos nadie le cree; por eso su sector votó a favor, pese a sus amenazas”, escribió.

Otro de los que se manifestó al respecto fue su rival en la carrera presidencial, en candidato de UPA, Eduardo Artés, quien dijo que “Sichel reconoce retiro del 10% y pide a uno transparentar posiciones ¡muy cara de palo! Por mi lado no hay dobleces he retirado el 1º y el 2º, el tercero en trámite, voy por el 4º y el fin a las AFPs”, disparó en Twitter.

Uno que fue bastante breve en su reacción fue el Diputado de RD, Miguel Crispi, quién simplemente publicó un “Que indecencia”.

El abanderado de la DC Matías Walker también se dio un tiempo para dedicarle unas palabras al candidato, aprovechando de pasarle la cuenta por por haberlos tildado de “populistas” por apoyar la iniciativa.

“Los 3 retiros, para enviarlos a APV, y ahora dice qué hay que retirar el 100%, y después los populistas somos nosotros”, comentó.

Por otro lado la vocera de la campaña de Sebastián Sichel, Katherine Martorell, apoyó al candidato, y disparando tanto a Gabriel Boric como a Yasna Provoste en un breve tweet con el que se refirió al tema.

“El ahorro individual es fruto del trabajo y esfuerzo de cada persona y lo vamos a defender. Si Gabriel Boric quiere repartir lo nuestro y Yasna Provoste nacionalizar los fondos, vamos entonces por nuestro 100% para proteger las pensiones“, afirmó en su perfil.

La diputada Gael Yeomans también aprovechó la instancia para repasar al candidato, escribiendo en su red social: “Y bueno, al final lo pillaron y tuvo que confesar. ¡Cada vez peor el candidato Sebastián!

Por su parte, el legislador de RD Giorgio Jackson publicó un video calificando como vergüenza lo ocurrido.

“Se demuestra que al candidato oficialista no se le puede creer lo que dice, por eso evade responder las preguntas hasta que no tiene otra cosa que admitirlo. Lo hizo con el 10%, cuando dijo que esto era un debate moral y sí retiro. Lo hizo con el lobby, cuando afirmó que no había sido lobista, pero su mismo currículum dice que fue lobista. Es simplemente una vergüenza”, expresó en el registro.

Ahora que Sichel sacó su 10%, Sichel debería cumplir su palabra y quitarle el apoyo a Sichel. — Gonzalo Winter (@gonzalowinter) September 30, 2021

La candidatura presidencial de @sebastiansichel acaba de morir y la mató el CuartoRetiro.

Vamos x el 100%. https://t.co/EL1ARDBIhM — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) September 30, 2021

Después de tratar de evadirlo a toda costa, Sichel termina por reconocer q solicitó su retiro del 10%. Rechaza para el resto, lo q en secreto se permite para su propio beneficio. ¿Cuántas caras puede tener un candidato Presidencial? ¿Quién es realmente el candidato de la derecha? https://t.co/fMUHu080dp — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) September 30, 2021

A #Sichel no le quedó otra q entrar al debate moral y confesar que retiró sus fondos de la AFP. Y no lo hizo por carencia o necesidad, sino para traspasarlo a una APV. Con estos dobles discursos nadie le cree; por eso su sector votó a favor, pese a sus amenazas — Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) September 30, 2021

Sichel reconoce retiro del 10% y pide a uno transparentar posiciones ¡muy cara de palo!. Por mi lado NO HAY dobleces he retirado el 1º y el 2º, el tercero en trámite, voy por el 4º y el FIN a las AFPs — Eduardo Artés Presidente #Artés2022 #UPA #Artés (@artes_oficial) September 30, 2021

El ahorro individual es fruto del trabajo y esfuerzo de cada persona y lo vamos a defender. Si @gabrielboric quiere repartir lo nuestro y @ProvosteYasna nacionalizar los fondos, vamos entonces por nuestro 100% para proteger las pensiones. #SichelDefiendeTusAhorros https://t.co/x7WVuhf8rI — Katy Martorell Awad (@katymartorell) September 30, 2021