Coordinador de Sebastián Sichel, Pedro Browne: “No se les ha escondido nada a los chilenos, sino que se tomó una decisión de cuándo hacer explícito una situación”

El coordinaror de la campaña presidencial de Sebastián Sichel, Pedro Browne, criticó la “caza de brujas” por saber quién retiró el 10%, lo cual, finalmente, fue reconocido por el candidato.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Browne dijo que Sichel salió a hablar sobre el tema “cuando desde el propio sector se empieza a armar una bataola respecto de un tema que no debiera ser tema. Yo digo abiertamente, me extraña que la discusión de los últimos días sea esta especie de cacería de brujas, inquicisión que quiere instalar Yasna Proboste y Gabriel Boric respecto a quién retiró o no retiró sus fondos de un proyecto de ley que ellos aprobaron”.

“A veces se nos olvida que esos recursos son frutos del trabajo de las personas, son sus propios recursos. No son recursos del Estado, no son recursos que administran los políticos, pero desde la política pareciera que sienten una superioridad moral de cautelar quién lo hizo, quién no lo hizo y para qué y por qué lo hizo“, agregó.

En esa misma línea, dijo que “una vez aprobada la ley cualquier persona puede hacer sus retiros porque quiera y porque puede, sin que nadie le cuestione y reproche absolutamente nada”.

Incluso, el coordinador de la campaña enfatizó que “no hay ninguna contradicción, no existe contradicción respecto de creer que hay una mala política pública, que está aprobada, por diversas razones de poder necesitarlo, querer hacerlo, etc. El caso de Sebastián Sichel es muy simple: lo pasó a su APV, donde sigue siendo para fortalecer sus pensiones, pero con una diferencia, que esos recursos los administra él y no la política, que es el gran temor que hoy tienen los chilenos”.

En ese contexto, criticó también a los candidatos presidenciales Provoste y Boric “porque lo que ellos quieren es un fondo común, donde el Estado sea el que decida y no sean fondos personales, que es lo que la inmensa mayoría de chilenos quiere”.

En cuanto a la propuesta de 100% que anunció Sichel, dijo que “retiramos el 100% y cada chileno decide en qué lugar lo instala. Que seamos nosotros, los ciudadanos, los que decidamos dónde están nuestros fondos”.

“Aquí no se les ha escondido nada a los chilenos, sino más bien se tomó una decisión de cuándo hacer explícito una situación que podría no haberse hecho explícito nunca. ¿Hasta cuándo hay algunos que creen perseguir al resto por lo que hacen por su vida privada? Y eso en todo orden de cosas”, insistió.

“Yo no quiero que ni Yasna Provoste, ni Gabriel Boric, ni ningún político administre mis fondos de pensiones, mis recursos que yo estoy invirtiendo para mi futuro, mi vejez y la vejez de todos los chilenos, porque soy yo el que quiero decidir por algo que me gané yo con el fruto de mi trabajo”, finalizó diciendo Pedro Browne.

Revisa la entrevista a continuación: