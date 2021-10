Sebastián Sichel manifiesta su molestia por entrevista a su padre adoptivo: “Es un ataque artero, falaz y personal a un candidato”

El candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, manifestó su “dolor, rabia y profunda molestia” por la entrevista que realizo The Clinic a su padre adoptivo, Saúl Iglesias.

A través de una carta en sus redes sociales, el político señaló que su progenitor es “una persona con antecedentes penales, que en la publicación normaliza la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, el abandono y el maltrato a menores de edad, y que la abierta tergiversación y difusión inescrupulosa produce un daño irreparable a mi familia y seres queridos”.

“Es una publicación malintencionada, que no alcanza los estándares éticos mínimos y de rigor periodístico. La publica no es una información de interés público; es un ataque artero, falaz y personal a un candidato, y no lo voy a tolerar. No todo vale en política”, indicó.

En esa misma línea, Sichel criticó al medio de comunicación por “normalizar” frases dichas por Iglesias. “Si un medio normaliza frases como que un tipo le pegaba a su mujer ‘quizás alguna vez, pero no todos los días’, tiene otras dos causas de violencia intrafamiliar, y le da credibilidad al resto del relato de alguien que hace más de 30 años abandonó a su hija y familia, se acabó la protección de la familia y la defensa de la mujer”.

“Lo que hace hace The Clinic no solo es una tragedia para las mujeres mujeres; también para la política. El sensacionalismo parece no tener límites. Como familia lamentamos profundamente este hecho, que daña a inocentes porque revictimiza a quienes han sido vulnerados sus derechos“, agrega.

Por último, el candidato dijo que está analizando acciones legales “para defender a mi familia”. “Mi madre y mi hermana son lo más valioso que tengo y toda mi vida las he protegido. ¿Por qué? Porque un violentador anda suelto, y abusivamente, un medio ha decidido tratar de lavar su imagen con objetivos políticos”.

¿Qué dice la entrevista?

“Saúl Iglesias, primer padre de Sichel: ‘No entiendo para qué describe algo que es una realidad disfrazada"”, se titula la nota publicada este viernes por The Clinic.

El texto es una contraparte a la difícil historia de niñez que ha relatado Sichel, y que implica episodios de violencia y negligencia.

“Yo leí las entrevistas que él daba, pero lo pasé por alto, porque no era algo que me doliera tanto. Ahora a uno como que le duele que digan esas cosas que no son verdad. El libro cuenta una historia desgarradora“, dijo Iglesias sobre la obra biográfica del candidato, “Sin Privilegios”.

“Hay cosas que uno como ser humano no debería hacer. Claro, uno puede contar su historia, pero ¿por qué me culpa a mí si él tuvo un padre? Él tuvo un padre y el padre toda la vida supo que él existía“, respondió cuando le consultaron por sus sentimiento al leer el libro.

“Él me pinta como alguien que maltrataba a su mamá, que yo aquí; y yo a ellos no los maltraté nunca. El lobo se disfrazó de oveja… Ahora si yo tuviera que hablar con él, le diría de dónde sacó todo esto. Él siempre comió, siempre estaba preocupado de él, de que no le faltara la leche, que no le faltara nada. ¿Dónde estaba su papá en ese momento? ¿Dónde estaba el papá de Sichel cuando tenía que mudarlo? ¿Dónde estaba? ‘Ah no, es que yo después a los 30 años lo conocí’”, dice Sebastián ahora. No entiendo para qué describe algo que en el fondo siempre es una realidad disfrazada”, relató Saúl.

“Ahora se llama Sebastián Iglesias Sichel Ramírez. Estoy feliz que él ya se sienta realizado, que él se sienta feliz con lo que hizo, porque yo lo acogí cuando chico, cuando estuvo más solo, cuando estuvo sin su padre que no lo quiso reconocer. Y después creció el hijo y el papá pudo haber dicho “el cabro tiene un puesto, una vocación” y haya nacido un interés. Me alegro de eso, porque el viejito conoció a sus nietos, y bueno, qué pena que le haya durado poco su papá”, contestó cuando le consultaron si le molesta el nuevo nombre de Sebastián.