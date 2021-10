Joaquín Lavín asegura que su ciclo en la política electoral “terminó definitivamente”: “Me ilusiona hacer una vida más normal”

Joaquín Lavín habló sobre “el término definitivo” de su ciclo político electoral asegurando que le ilusiona la idea de hacer “una vida distinta”. El ex precandidato también se refirió a la actual carrera presidencial señalando que Sebastián Sichel es la opción “para el nuevo Chile que ha emergido”.

En relación a su derrota en las primarias, dijo en conversación con El Mercurio: “Soy una persona que da vuelta la página rápido. Hay que tomar la vida con espíritu deportivo. En mi familia, si bien sintieron dolor al principio, ahora están felices. Mi señora siempre quiso que esta etapa de la vida llegara”.

“Creo que en la vida las hojas hay que darlas vuelta rápido y para mí terminó definitivamente el ciclo de la política electoral. Sin embargo, la vocación de servicio público no se abandona jamás y estoy convencido de que hay diferentes formas de asumirla”, agregó Lavín.

Por otra parte, el ex alcalde de Las Condes que actualmente reside en España aseguró que quiere “tomar distancia de Chile para comenzar un periodo de reflexión”. Además, fue enfático en señalar que quiere estar lejos de la política: “Me ilusiona la posibilidad de hacer una vida más normal. Irme a tomar un café y que nadie me reconozca, una vida distinta. Y se dio la oportunidad de que eso pudiera ocurrir en España”, dijo.

Finalmente, Lavín se refirió a la carrera presidencial: “La gente pensó que, para el nuevo Chile que ha emergido, era necesario un liderazgo que proviniera precisamente de ese nuevo país que no ha sido parte de la historia de los últimos 30 años. Y esa persona es Sebastián Sichel”.