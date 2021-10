Cadem: Gabriel Boric se mantiene en el liderato y José Antonio Kast pasa al segundo lugar dejando atrás a Sichel

Cerca de dos meses faltan para las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 21 de noviembre y la carrera para llegar a La Moneda es liderada por Gabriel Boric, el abanderado del Pacto Apruebo Dignidad, con un 22% y aumenta su expectativa de triunfo a 37%, según la última encuesta Cadem.

Mientras que, en el segundo lugar hubo cambios. En este nuevo sondeo en segundo lugar aparece José Antonio Kast con un 15%, marcando ocho puntos más en comparación al 30 de julio.

Este aumento en el porcentaje del candidato del Partido Republicano, desplazó a la apuesta de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, ubicándose en el tercer lugar con un 12%. Esto significa un retroceso de 12 puntos desde el 30 de julio y queda empatado con Yasna Provoste (12%).

Más atrás les siguen Franco Parisi (5%), Marco Enríquez (5%) y Eduardo Artés (1%). En tanto, el 28% de los encuestados no sabe, no responde o no votaría.

Crisis migratoria

En otro ámbito, la Cadem entregó como resultado que el 56% cree que la llegada de inmigrantes es mala para Chile y 69% pide más restricciones para su ingreso, 67% rechaza las manifestaciones registradas en Iquique.

Además, 55% cree que estas personas deberían poder quedarse en Chile cumpliendo con los requisitos de migración, mientras un 43% estima que deberían ser expulsados.

Evaluación presidencial y Covid-19

La aprobación del Presidente Piñera cae cuatro puntos esta semana, alcanzando un 22% y la desaprobación aumenta a 71%.

En tanto, la aprobación a la forma en que el gobierno está gestionando la crisis de Covid-19 llega a 69%, su nivel más alto, mientras la preocupación por contagiarse con Coronavirus baja a 40%, el nivel más bajo desde el 13 de marzo de 2020.

El temor a la variante Delta también cae a 44%. Por su parte, la población vacunada asciende a 95%, 91% con dos dosis y 26% con dosis de refuerzo.