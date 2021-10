Convención Constitucional: Mesa es criticada por no otorgar minuto de silencio por agricultor fallecido en Carahue

La convencional Ruth Hurtado solicitó a la presidenta del órgano que redactará la nueva Carta Magna del país, Elisa Loncon, un minuto de silencio por los asesinatos de Pedro Cabrera y Hernán Allende, ambos víctimas de La Araucanía.

Así, en la sesión número 27 de la Convención Constitucional, como es costumbre la presidenta del órgano, inició el trabajo en el pleno entregando la palabra al secretario de la mesa, John Smok, par dar cuenta de la convención.

Luego de esto, la constituyente solicitó la palabra Hurtado solicitó la palabra emplazando a Loncon por no acoger su petición. “Solicite un minuto de silencio por Pedro Cabrera que cumplió un año de fallecido con un disparo en la cabeza en la comuna de Collipulli. Y también para Hernán Allende que falleció ayer (domingo) producto de las llamas que lo quemaron vivos”, comenzó señalando.

En esa línea, continuó diciendo que “el lunes pasado iniciamos esta sesión solidarizando con los migrantes del norte, porque sus pertenencias habían sido quemadas. Pero me pregunto, ¿acaso una vida humana tiene menos valor que unas pertenencias quemadas en el norte de nuestro país? ¿Por qué no se puede otorgar un minuto de silencio a estos trabajadores que son de su región, señora presidenta? Trabajadores que perdieron la vida a manos de grupos armados, que lo único que hacen es traer más pobreza, más abandono a nuestra región y usted no ha sido capaz de condenar esta violencia.

“Señora presidenta, le estoy hablando, me gustaría que pusiera un poco de atención por respeto a aquellas familias que están sufriendo la perdida de un padre de familia, los atetados a diarios que se viven, a nombre de una justa causa que por cierto no tiene nada de justa”, emplazó la convencional por el Distrito 22.

Ante estas palabras, Loncon respondió que recibieron la solicitud y que “la mesa votó no realizar lo que usted indica por decisión de la mesa ampliada”.

Críticas de Marcela Cubillos y Sebastián Sichel

Ante esta situación, Marcela Cubillos, convencional por el Distrito 11, también criticó a la mesa directiva por la determinación de no conceder el minuto de silencio a las víctimas mencionadas de La Araucanía.

Es por ello, que en su cuenta de Twitter escribió que la presidenta, Loncon, “rechaza solicitud de minuto de silencio por víctima de Carahue. La semana pasada inició sesión solidarizando con los migrantes cuyas pertenencias habían sido quemadas. Hoy niega minuto de silencio por agricultor quemado vivo”.

En esa línea, el abanderado presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, también se refirió al tema, señalando que en su lanzamiento de campaña en Renovación Nacional, pidió un minuto de silencio por la reciente víctima de Carahue. “Minutos después, nos enteramos que lo mismo fue solicitado en la Convención, pero la mesa de se opuso. Una vez más, insiste en dividir y no en unir“.

En lanzamiento de campaña de @RNchile pedí un minuto de silencio por Hernán Allende, víctima de un atentado en Carahue. Minutos después, nos enteramos que lo mismo fue solicitado en la Convención, pero la mesa de @ElisaLoncon se opuso. Una vez más, insiste en dividir y no en unir — SichelPresidente (@sebastiansichel) October 4, 2021

Hoy solicité un minuto de silencio para Pedro Cabrera y para Hernán Allende, ambos asesinados en la Araucanía por terroristas criminales.

La @convencioncl rechazó está solicitud, lamento la indolencia y falta humanidad ante estos hechos que tanto dolor causan en mi querida región pic.twitter.com/N1MSh34Zo5 — Ruth Hurtado🇨🇱 (@ruth_uas) October 4, 2021