Gabriel Boric por investigación “Pandora Papers”: “Una vez más se demuestra que Piñera busca eludir impuestos en paraísos fiscales”

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a la investigación revelada el pasado fin de semana, llamada “Pandora Papers”, indicando que “una vez más se demuestra que Piñera busca eludir impuestos en paraísos fiscales, que oculta información relevante y que pone su interés personal por sobre el interés general y el bien común“.

En este sentido, el aspirante a La Moneda aseguró que desde su bloque están estudiando “todas las acciones legales, constitucionales y jurídicas que procedan para poder hacer valer la responsabilidad que cabe en este caso en un escándalo nacional e internacional”.

Según dijo el diputado, “tiene que haber responsabilidades y desde la oposición vamos a estudiar todas las alternativas“.

“Lo que ha quedado en evidencia es que hay información nueva que fue ocultada en que hubo una compraventa en un paraíso fiscal y los paraísos fiscales son evidentemente para evadir impuestos, además con una condición suspensiva que establecía que la tercera cuota del pago se iba a realizar sólo si no habían cambios en la legislación ambiental que inhibieran o dificultaran el avance del proyecto”, complementó Boric al respecto.

Finalmente, el parlamentario declaró que “Dominga es un proyecto minero que va a destruir un ecosistema único no solamente en la región, sino que en el mundo, como es el Archipiélago de Humboldt. Además de privilegiar su interés personal, además de evadir impuestos, está destruyendo un patrimonio que no solo es de los chilenos y chilenas, sino que de toda la humanidad. Nosotros no lo vamos a permitir”.